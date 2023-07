Po interwencji ministra poprawią bezpieczeństwo na przejeździe w Borkowicach

Będzie bezpieczniej na przejeździe kolejowym w Borkowicach. W tej sprawie interweniował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Paweł Szefernaker.

Przejazd kolejowy Borkowice-Miłogoszcz to miejsce, w którym w ubiegłym tygodniu doszło do kolejnego śmiertelnego wypadku, gdy kierowca z Niemiec wjechał pod pociąg relacji Kołobrzeg-Kraków.Kolejnego, bo już w ubiegłym roku na tym samym przejeździe także zginął człowiek. Wówczas do PKP trafił wniosek o poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu.- Jako Policja wnioskowaliśmy do Kolei Państwowych o to, żeby temu miejscu nadać inną kategorię. Nie kategorię D, tylko być może bezpieczniejsza byłaby inna kategoria, która by miała albo zaporę, albo światła pulsacyjne - mówi Monika Kosiec, rzecznik koszalińskiej policji.Koleje miały w planach taką inwestycję, lecz w 2024 roku. Paweł Szefernaker poinformował jednak w mediach społecznościowych, że ta sprawa nie może dłużej czekać."Będą rogatki i sygnalizacja świetlna. Wraz z panią wójt Będzina, Sylwią Halamą rozmawialiśmy w tej sprawie z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem, który podjął bardzo szybką decyzję" - zaznaczył Szefernaker.Przetarg na inwestycję ma zostać ogłoszony jeszcze w lipcu, a prace powinny zostać zrealizowane w tym roku.