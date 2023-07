Właściciel iguany spacerującej po Szczecinie odnaleziony

Fot. Zwierzogród. Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt

W czwartek jaszczurka trafiła do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Zwierzogród" w Wielgowie. Przypuszczalnie uciekła z terrarium i została zauważona przez przechodniów na ulicy.

W piątek rano otrzymaliśmy informację, że dzięki szybkiej interwencji mediów udało się skontaktować z właścicielką zwierzaka, mówi Paulina Seweryniak. - Dzięki dość dużej ilości udostępnień mediom, które nam pomogły w poszukiwaniu właściciela, informacja dotarła. Jaszczurka trafia wreszcie do domu, z czego bardzo, bardzo się cieszymy. Jesteśmy naprawdę mega zadowoleni, że to tak pięknie wszystko poszło.



Właścicielka wypuściła jaszczurkę z terrarium, a ta wyślizgnęła się z mieszkania przez uchylone okno.



- Kontaktowała się wczoraj bardzo późno w nocy z nami. Bardzo taka wystraszona, że ona wszystko ma, wszystkie dokumenty, zdjęcia, mimo tego, że iguana raczej nie zamacha ogonem na powitanie swojej właścicielki, to uważam, że wszyscy będziemy zadowoleni z tego tytułu razem z największą gwiazdą, czyli naszą iguaną - dodaje Seweryniak.



Prezes Zwierzogrodu Paulina Seweryniak apeluje: widząc na ulicach bezpańskie zwierzęta, w szczególności te egzotyczne należy dzwonić na straż miejską. Funkcjonariusze skontaktują się z odpowiednimi organizacjami pomocowymi.