PUM otrzymał dodatkowe miliony na budowę Centrum Medycyny Translacyjnej [WIDEO]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Dodatkowe 210 milionów złotych otrzymał od polskiego rządu Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie na rozpoczęcie budowy Centrum Medycyny Translacyjnej. Pieniądze pozwolą wybrać wykonawcę inwestycji, której koszty z powodu kowidu i wojny na Ukrainie wzrosły.

To będzie największa inwestycja w historii uczelni, mówi Bogusław Machaliński rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i tłumaczy czym będzie zajmować się Centrum Medycyny Translacyjnej. - To jest bardzo istotny element w ogóle naukowo-badawczy, jeśli chodzi o Uniwersytet Medyczny. Ponieważ istotą medycyny translacyjnej jest wprowadzanie wyników badań naukowych do kliniki, do łóżka chorego, do pacjenta konkretnie, czyli takie wdrożenie wyników badań naukowych, innowacyjnych.



Projekt budynku jest już gotowy, obiekt ma powstać w niecce przy ulicy Unii Lubelskiej.



- Wybraliśmy projekt, który może nie jest specjalnie jakiś wyrafinowany, ale taki, żeby był funkcjonalny. Czyli główny budynek, można powiedzieć częściowo oszklony, z takimi wypustkami budynków towarzyszących na poszczególne obszary, zakłady czy nawet poradnie, bo tam też mamy wkomponowane poradnie kliniczne - dodaje Machaliński.



W sumie budynek ma kosztować ponad 800 milionów złotych. PUM planuje też budowę nowego budynku dla pediatrii. Koszt tej inwestycji to kolejne 300 milionów złotych. Budowa Centrum ma się rozpocząć jeszcze w wakacje.



Profesor Machaliński był również gościem programu "Radio Szczecin na Dzień Dobry", gdzie mówił o obecnym miejscu PUMu w rankingu Perspektyw. Cała rozmowa do obejrzenia w materiale wideo.