Gazety, plakaty, gry planszowe czyli początki polskiego Szczecina na wystawie w holu Radia Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]

Co działo się w Szczecinie w pierwszych dniach polskiego Szczecina. Co pisały ostatnie niemieckie gazety i pierwsze polskie. To wszystko można oglądać na wystawie poświęconej początkom polskiego Szczecina, zorganizowanej w Radiu Szczecin, mówi doktor Wojciech Lizak autor wystawy.

- Troszeczkę jest wcześniejszych historii, bo pokazuje ostatnie dni Stettina, między innymi unikalna gazeta Festung Stettin i pokazane jest co się działo tutaj w Szczecinie, tuż przed wkroczeniem wojsk sowieckich. Drugim wątkiem to jest pokazanie, z jakim trudem komuniści przyswajali sobie ideę granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, bo dla nich to była nowa sprawa dopiero po 1943 roku - mówi Lizak.Na wystawie można zobaczyć m.in. grę planszową pokazującą naszą drogę do polskiego Szczecina. - Ukazanie tych pierwszych dni w Szczecinie, co się działo, pierwsze śluby, wesela, urodziny. To jaki sposób dokonywał się ingres biskupa. Kapitalne plakaty. Niektóre z nich są zachowane tylko w egzemplarzu pojedynczym. To jest warte obejrzenia, bo to oddaje ten klimat tego Szczecina - dodaje Lizak.Wystawę można zobaczyć w holu Radia Szczecin do 28 lipca.