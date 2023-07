Premier w Łobzie: będą budowane kolejne nowe żłobki

Jak dodał premier rząd uruchomił też program Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, dzięki któremu można otrzymać dofinansowanie do opieki dziecka w domu czy żłobku.

W przyszłym roku powstanie kolejnych 500 żłobków w całej Polsce - zapewnił premier podczas wizyty w Łobzie. To właśnie w tej gminie niedawno otwarto pierwszy publiczny żłobek, który powstał z rządowym dofinansowaniem. To właśnie m.in. dzięki budowie żłobków mamy rekordowo niskie bezrobocie w Polsce na poziomie 2,7%, bowiem rodzice mogą spokojnie iść do pracy i mają gdzie zostawić swoje dzieci - zaznaczył Mateusz Morawiecki.

- Jak miałem przyjemność razem z naszymi posłami, posłami Prawa i Sprawiedliwości podziwiać ten nowy budynek, to chcę podziękować personelowi, ale także włodarzom miasta, panu burmistrzowi, wszystkim, którzy tutaj się przyczynili do tego, bo to jest taki drugi dom, serce, które panie wkładają w opiekę nad maluchami, jest, no po prostu to serce jest na dłoni, ja je dostrzegałem, można tak metaforycznie powiedzieć - mówi Morawiecki.



Jak dodał premier rząd uruchomił też program Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, dzięki któremu można otrzymać dofinansowanie do opieki dziecka w domu czy żłobku.