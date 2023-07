"Widzę, jak ta część Polski się pięknie zmienia" [ZDJĘCIA]

Premier Mateusz Morawiecki kontynuuje swoją wizytę w naszym regionie. Odwiedził m.in. podkołobrzeskie Dygowo.

Premier odwiedził nowy budynek Gminnego Ośrodka Kultury dofinansowanego z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz powstającą także z dotacją rządu remizę strażacką i Plac Pokoleń.Mateusz Morawiecki zaznaczał, że właśnie takie inwestycje pokazują, jak w ostatnich latach rozwijają się mniejsze miejscowości naszego regionu.- Naprawdę widzę, jak ta część Polski się pięknie zmienia, a znam ją, odwiedzałem od dwudziestu kilku lat i to, co dziś mogłem zobaczyć w porównaniu do tego, co było 10-20 lat temu, to niebo a ziemia - powiedział Mateusz Morawiecki.Wójt Dygowa Grzegorz Starczyk zaznaczał, że te inwestycje nie byłyby możliwe bez wsparcia rządu. - Te marzenia stały się faktem. Dzisiaj w Dygowie z dumą pokazujemy ten piękny ośrodek. Za to panie premierze, pięknie dziękujemy - powiedział Starczyk.Prosto z Dygowa premier wyruszył do Sianowa, gdzie o godz. 18 rozpoczęło się spotkanie z mieszkańcami.