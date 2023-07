Świnoujście: Taksówką do plaży

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Taksówką do samej plaży w Przytorze - to będzie możliwe już w najbliższych dniach.

Prezydent Świnoujścia na wniosek mieszkańców zdecydował, że udostępni wjazd na tymczasową, utwardzoną drogę do plaży, prywatnym przewoźnikom.



Na nową drogę na plażę w dzielnicy Przytór w tej chwili wjeżdżać mogą wyłącznie autobusy komunikacji miejskiej.



- To ma się zmienić już w najbliższym czasie - mówi Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia. - Taką decyzję podjąłem, żeby umożliwić taksówkarzom dowóz pasażerów, gości do plaży z opcją taką, że dowożą pasażera, nie mają postoju, bo nie ma tam miejsca. Tam jest miejsce tylko na zawrócenie autobusu. Zawracają i jadą na postój na Prawobrzeże. Taką zgodę wydamy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nie tylko taksówkarzy, ale i ich gości, którzy będą z tych usług korzystali. Zgodę wydamy natychmiast i od jutra być może będą jeździli.



W tej chwili samochodem można dojechać do Podziemnego Miasta, by dostać się na plażę, pokonać trzeba jeszcze 1,5 km pieszo.