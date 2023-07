Mieszkańcy ruszyli nad morze. Karambol i korki na trasie S3 [AKTUALIZACJA]

Mamy gorący weekend, mieszkańcy regionu ruszyli nad morze. Korkuje się trasa S3.

Godzina 13:00

Gigantyczny korek na trasie S3. Wszystko stoi od Węzła Klucz do Klinisk. Korek ma prawie 20 kilometrów. W Kliniskach doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych, kolejna jest w Rurce, ale już na trasie w stronę Szczecina. Tam zaczyna się korek. Kończy się w Kliniskach. Dalej nad morze jedziemy już płynnie. Zakorkowane są Podjuchy, Załom i Dąbie.



Nie ma już utrudnień na trasie S3, na dojeździe do Węzła Klucz od Węzła Myślibórz. Dostępne są wszystkie pasy ruchu. Ruch musi się jeszcze rozładować na tej trasie. Spory ruch nadal na drodze wojewódzkiej nr 119, bo kierowcy uciekali przed korkiem przez Pyrzyce.





Godzina 12:00

Zmalał korek na trasie S3 na dojeździe do Węzła Klucz od strony Gorzowa. Zator ma już tylko 3 kilometry. Doszło tam do karambolu sześciu samochodów.







Za to na trasie A6 i S3 korek cały czas rośnie. Zaczyna się przed Węzłem Klucz i sięga Klinisk.Tam zderzyły się 2 samochody i utrudnienia są na trasie także w stronę Szczecina. Zakorkowane są Podjuchy, Załom i Dąbie.



Utrudnienia także na drodze krajowej nr 10 od Węzła Kijewo w stronę Stargardu.



W korku czekamy też na trasie S6 na wjazd na S3.







Godzina 11:00





Kolejna kolizja jest w okolicach Klinisk. - Korek w stronę wybrzeża jest od tamtego miejsca aż do zjazdu na Prawobrzeże na wysokości osiedla Słonecznego. Korek jest w kierunku Podjuch, kilka kilometrów. Stoimy i trzeba uzbroić się w cierpliwość - informuje słuchacz.



- Korek zaczyna się przed zjazdem na Kliniska. Tam zderzyły się 2 osobówki. Blokują lewy pas – dodaje nasz słuchacz, pan Paweł.





Godzina 9:00





- Na trasie S3 w kierunku Szczecina, na wysokości miejscowości Sobieradz jest wypadek, auta są rozbite, także omijajcie to miejsce – informuje nasz słuchacz.





Ponad 7 km ma korek na trasie S3. Chodzi o dojazd do Węzła Klucz od strony Gorzowa. To po tym, jak w miejscowości Sobieradz, zderzyło się 6 samochodów. Jedna osoba została poszkodowana. Zablokowany jest jeden pas ruchu.Dalej poważne korki na autostradzie A6 i trasie S3 w kierunku Świnoujścia. Stoimy tam w 12-kilometrowym korku.Prawie 6 km ma kolejka aut na dojeździe do Węzła Klucz, od Wysokiej Gryfińskiej. 5 km ma zator na dojeździe do Gardna, na wysokości miejscowości Sobieradz doszło do wypadku. Zderzyło się tam 6 pojazdów. Do zdarzenia doszło na wysokości miejscowości Sobieradz. To miedzy węzłami Pyrzyce i Klucz. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Szczecina. Poszkodowana jest jedna osoba.- Cały zjazd z S3 naw stronę Szczecina jest zablokowany, wszyscy jadą na Pyrzyce i aktualnie całe Pyrzyce są zablokowane – informuje nasz słuchacz pan Grzesiek.Dalej w korku jedziemy nad morze. Zator ma 10 km. Zaczyna się już w Podjuchach. W stronę Świnoujścia wolno jedziemy od Podjuch do zjazdu na „chociwelkę”, czyli drogę wojewódzką nr 142. Dalej jedziemy płynnie, zwolnimy na moment na wysokości Troszyna.Nie ma żadnych utrudnień na trasie alternatywnej.