Zachodniopomorskie zabytki z rządowym wsparciem

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Blisko 200 zabytków w regionie zostanie wyremontowanych. Otrzymały one dofinansowanie z rządowego programu. Zmodernizowane zostaną budynki kościołów, szkół czy średniowieczne mury obronne.

Gminy mogły starać się o maksymalnie 3,5 mln złotych na prace remontowe. Takie najwyższe kwoty trafią między innymi do Kołobrzegu, na remont elewacji Kościoła Rektoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP oraz Domu Parafialnego i Domu Księży Emerytów, czy do Szczecinka na remont budynku szkoły muzycznej.



- To program bez precedensu - mówił premier Mateusz Morawiecki. - Aby zabytki lokalne stały się magnesem dla turystów. Wy to doskonale wiecie, drodzy rodacy. W ilu polskich gminach, wioskach, małych miasteczkach, większych trochę miastach kryją się perły. Perły z polskiej przeszłości, które niszczały. Serce bolało i cały czas boli, jak niszczeją, jak tracą swoją wartość i nikną w oczach.



W całym kraju blisko 5 tysięcy projektów otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego

Programu Odbudowy Zabytków. Łącznie to ponad 2 i pół miliarda złotych.