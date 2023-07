Anty-śmieciowe fotopułapki trafiły do szczecińskiej straży miejskiej. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

To ma być bat na tych, co zaśmiecają miasto. Szczególnie chodzi o walkę

z nielegalnymi wysypiskami.

W Szczecinie zainstalowano trzy nowe fotopułapki. To projekt, który mieszkańcy wybrali

w budżecie obywatelskim.



Anty-śmieciowe fotopułapki trafiły do szczecińskiej straży miejskiej. Zostały już zamontowane. Strażnicy nie zdradzają, gdzie, żeby nie ułatwiać zadania potencjalnym osobom, które wyrzucają śmieci w nielegalnych miejscach.



Problematyczne miejsca wskazały rady osiedli. Będą one jednak zmieniać swoją lokalizację.