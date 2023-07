Apel na upalne dni. "Nie zostawiaj dziecka w samochodzie"

Fot. Stoją Stargard Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nie zostawiaj dziecka w samochodzie - apelują organizatorzy akcji społecznej z grupy "Stoją Stargard".

To ważne szczególnie w tak upalne dni jak dziś. W miejscowościach Zachodniopomorskiego rozwiesili banery i rozdają ulotki.



Wszystko, żeby uczulić na ten problem - mówi Michał Łozowski z Grupy "Stoją Stargard". - Wewnątrz samochodu temperatura dochodzi nawet do 60 stopni Celsjusza. W ciągu pięciu minut są nieodwracalne skutki dla małego dziecka, jeżeli chodzi o zdrowie, a do 15 minut dziecko może nawet umrzeć w samochodzie. W regionie, nawet przez nasz portal, przychodzi bardzo dużo informacji o zamkniętych zwierzętach, uchylonych okienkach. Kochani, nie uchylajcie okien. Zabierajcie dzieci, zwierzęta z samochodu.



Jeżeli zobaczymy dziecko lub psa zamknięte w samochodzie, reagujmy - dodaje Łozowski. - Informujemy służby pod numerem 112, szukamy świadka, który byłby z nami. Jeżeli nie ma reakcji, krzyczymy na około samochodu. Nie ma właściciela. Nie znalazł się. Ze świadkiem, który jest koło nas jest to dla nas bezpieczne prawnie, wybijamy szybę, zabezpieczamy dziecko lub zwierzę, czekamy na zespół ratownictwa, pogotowia ratunkowego.



Ten weekend ma być najbardziej upalnym w tym roku. Na termometrach będzie ponad 30 stopni.