Pikniki w regionie przybliżą szczegóły programu "Rodzina 800+"

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Podczas pikników rodzinnych będzie można poznać szczegóły programu "Rodzina 800+". Odbędą się one również w naszym regionie.

Pierwszy piknik za tydzień 22 lipca w Szczecin podczas Jarmarku Jakubowego. - To doskonała okazja, aby rodziny mogły się dowiedzieć o programie "Rodzina 800+", który wejdzie od 1 stycznia - mówi Tomasz Wójcik, wicewojewoda zachodniopomorski. - Chcemy też przekazać mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego bardzo ważną informację dotyczącą tego programu, dlatego organizujemy pikniki organizowane zarówno we wschodniej części województwa, jak i zachodniej części województwa. Będą to pikniki rodzinne. Tam mogą przyjść dzieci, całe rodziny. Wszyscy, którzy chcą się dowiedzieć czegoś ciekawego o programie "Rodzina 800+".



W całym kraju od początku wprowadzenia programu "Rodzina 500+" rząd wydał 230 miliardów złotych - podkreśla poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński. - Kiedy będzie "Rodzina 800+" to będzie 70 miliardów złotych rocznie, które trafi do kieszeni Polaków. Niech każdy to przeliczy na koszty paliwa, na wycieczki rodzinne, na jedzenie, na dodatkowe zajęcia dla dzieci. Na wszystko, co można dla nich zrobić. Na podniesienie kondycji polskich rodzin.



W województwie zachodniopomorskim z programu "Rodzina 500+" do rodzin trafiło ponad 9 miliardów złotych.