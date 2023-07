O czym należy pamiętać w upalny dzień na plaży?

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Temperatura powyżej 30 stopni Celsjusza i pełne słońce - taka pogoda zachęca do plażowania. W panujące upały należy jednak pamiętać o bezpieczeństwie.

Chociaż Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed upałami i apeluje, by unikać słońca. To sobotnia pogoda była wyczekiwana przez wielu plażowiczów. Od rana w kierunku kołobrzeskiej plaży podążali więc turyści. Przy miejscowej latarni morskiej sprawdziłem, jak zabezpieczają się przed palącym słońcem.



- Czapeczka, okulary, dużo picia, dobry krem, woda do picia. Olejek, który będzie chronił, parasol - mówią plażowicze.



Temperatury powyżej 30 stopni mają utrzymać się nad morzem przez cały weekend. Ochłodzenia należy spodziewać się w poniedziałek.