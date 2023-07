Samoloty, wyrzutnie rakiet. Militarne atrakcje w Rogowie [ZDJĘCIA]

Klimat Zimnej Wojny panuje w sobotę w nadmorskim Rogowie. Wszystko za sprawą kołobrzeskiego Muzeum Oręża Polskiego i rekonstruktorów historycznych.





Robert Dziemba z Muzeum Oręża Polskiego wskazuje, że nowa lokalizacja daje rekonstruktorom historycznym więcej możliwości. - Mamy tu całe mnóstwo terenu, które można wykorzystać do pokazów, zarówno statycznych, jak i dynamicznych, bo mamy pas, po którym można jeździć przeróżnym sprzętem i nikt nie będzie się złościł, że ten sprzęt jeździ. W Kołobrzegu tego po prostu nie ma - mówi Dziemba.







Na zwiedzających czeka wiele militarnych atrakcji. - Można zobaczyć grupy rekonstrukcyjne. Mamy sprzęt zabytkowo-historyczny. Wszystko, co pokazujemy, to jeździ. Dbamy o to. Większość z tych rejestracji jest zabytkowa - dodaje Dziemba.







Piknik Zimnowojenny przeniósł się z kołobrzeskiego portu do Rogowa, w miejsce, w którym powstaje Muzeum Lotnictwa i Techniki Wojskowej.Wśród zabytkowych pojazdów są m.in. KRAZ-y i STAR-y, a w hangarze na zwiedzających czekają samoloty i wyrzutnie rakiet. Sprzęt wojskowy będzie można oglądać do godziny 17.