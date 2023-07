Prezydenci Polski i Litwy w Zachodniopomorskiem

Był to pionierski lot, próba pokonania Atlantyku bez międzylądowań. Zakończyło się katastrofą w lesie, w Pszczelniku k. Myśliborza. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]

Prezydenci Polski i Litwy wezmą w niedzielę udział w uroczystościach upamiętniających 90. rocznicę katastrofy, w której zginęło dwóch litewskich lotników.

W trakcie uroczystości w Pszczelniku w powiecie myśliborskim prezydent Andrzej Duda oraz prezydent Gitanas Nauseda wygłoszą przemówienia i złożą wieńce.



Litwini wystartowali z Nowego Jorku w rocznicę bitwy pod Grunwaldem, 15 lipca 1933 roku. Trasę do Kowna, liczącą ponad 7 tysięcy kilometrów, zamierzali pokonać bez międzylądowania. Do tragedii doszło po ponad 37 godzinach lotu. 17 lipca po północy samolot, który nazwali Lithuanica, rozbił się na terenie ówczesnych Niemiec, w okolicach Kuhdhamm, czyli dzisiejszego Pszczelnika koło Myśliborza. Do Kowna zabrakło im około 700 kilometrów. Wśród przyczyn katastrofy wymienia się burzę, błąd pilota oraz problemy techniczne związane z samolotem. Litwini całą trasę pokonywali bez radia oraz bez przyrządów radionawigacyjnych. Mimo to, lot uznawany jest za jeden z najbardziej precyzyjnych w tamtych czasach. Piloci też jako pierwsi w historii dostarczyli pocztę drogą powietrzną z Ameryki do Europy.