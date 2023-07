Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

W Kołobrzegu rozpoczął się Jarmark Solny. Na miejscu króluje rękodzieło i gastronomia.

Tegoroczny Jarmark Solny ponownie został zorganizowany w kołobrzeskim porcie. 27 drewnianych domków stanęło na placu tuż przy miejscowej latarni morskiej. To miejsce w ubiegłym roku na tyle spodobało się wystawcom, jak i odwiedzającym jarmark, że miasto ostatecznie zrezygnowało z organizacji wydarzenia w okolicach ratusza, gdzie konieczne było zamykanie ulic w szczycie sezonu letniego.



Przed latarnią swoje produkty oferują lokalni wytwórcy i rękodzielnicy, ale nie brakuje też po prostu stoisk gastronomicznych. Wśród turystów największą popularnością cieszy się biżuteria, ale także wypieki oraz mało nadmorskie przysmaki, czyli góralskie serki.



- Na jarmarku kupiliśmy chleb, jest dużo fajnych rzeczy. Piękna biżuteria warta polecenia - mówią odwiedzający jarmark.



Tegoroczny Jarmark Solny potrwa do 20 sierpnia, a stoiska pozostają czynne codziennie od godz. 10 do 17.