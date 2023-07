Prezydent Duda: Polska i Litwa są zjednoczone jak nigdy dotąd

Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Litwa jest dziś niepodległym krajem także, dzięki heroicznemu czynowi Steponasa Dariusa i Stasysa Girenasa.

W Pszczelniku prezydent uczestniczy w obchodach 90. rocznicy katastrofy lotniczej litewskich lotników, którzy w 1933 roku przelecieli nad Atlantykiem. W uroczystości bierze udział także prezydent Litwy Gitanas Nauseda.



Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że litewscy lotnicy dokonali wyjątkowej rzeczy, przelatując nad Atlantykiem do Europy Środkowej.



- Pokonanie takiej trasy bez międzylądowania stanowiło wówczas historyczny rekord. Niestety, gdy litewscy bohaterowie zbliżali się do celu swojej podróży do Kowna, ich lot został tragicznie przerwany. Zginęli w katastrofie, która miała miejsce w lasach pod Pszczelnikiem. Heroiczny czyn Dariusa i Girenasa, i ofiara, jaką złożyli w służbie swojej ojczyzny, a zarazem w służbie całej ludzkości, na zawsze pozostaną w naszej pamięci - powiedział Andrzej Duda.



Andrzej Duda podczas uroczystości podkreślił, że Polska i Litwa są zjednoczone jak nigdy dotąd. - Wierzę, że jedność uda się nam utrzymać na dziesięciolecia, a daj Boże, na stulecia. Mówię tak, bo nie mam wątpliwości, jestem głęboko przekonany, że ta polsko-litewska współpraca, bliskość i podobne spojrzenie na otaczające nas zagrożenia są niezwykle cennym, można powiedzieć, bezcennym atutem w obliczu aktualnych wyzwań, ale również i na pewno w obliczu przyszłości - powiedział prezydent.



90 lat temu, 15 lipca 1933 roku, dwaj litewscy piloci wystartowali z Nowego Jorku do Kowna samolotem "Lituanica", którym zamierzali bez międzylądowania pokonać dystans ponad 7 tysięcy kilometrów. Wystartowali w rocznicę zwycięstwa nad Krzyżakami - w 1410 roku - wojsk polskich i litewskich pod Grunwaldem, chcąc w ten sposób rozsławić Litwę na świecie. O ich przedsięwzięciu pisały wszystkie gazety.



Piloci przelecieli szczęśliwie nad Atlantykiem, 16 lipca około godziny 23 ich samolot widziano w okolicach Stargardu Szczecińskiego, jednak wskutek silnej burzy zmienili trasę lotu. Trzydzieści sześć minut po północy, 17 lipca, po 37 godzinach i 11 minutach lotu samolot rozbił się w lesie koło wsi Pszczelnik pod Myśliborzem, który wtedy znajdował się na terytorium Niemiec.



Litewscy piloci przelecieli 6411 kilometrów, do celu pozostało im 650. Lot odbywał się bez przyrządów radionawigacyjnych i mimo to był wówczas jednym z najbardziej precyzyjnych.



W pogrzebie Steponasa Dariusa i Stasysa Girenasa w Kownie wzięło udział około stu tysięcy osób. Na Litwie są oni uważani za bohaterów narodowych. 17 lipca jest obchodzony Światowy Dzień Jedności Litwinów.