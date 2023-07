Nowy mural powstaje w centrum Szczecina [WIDEO]

Wideo Mateusz Papke [Radio Szczecin], montaż Maciej Papke [Radio Szczecin]

Rusztowania rozstawione przy jednym z bloków mieszkalnych w okolicy Bramy Portowej - w Szczecinie powstaje nowy mural.

W piątek ściana bloku mieszkalnego pokryła się rusztowaniami, w niedzielę pojawili się malarze. Zapytaliśmy artystów co ma powstać w centrum miasta. - Powstaje tutaj mural reklamowy. Na razie nie możemy zdradzić szczegółów, ale proszę przyjść za kilka dni będą już efekty. - O szczegółach nie bardzo mogę mówić. Natomiast na pewno będzie to mural w letnich kolorach, związany z latem. Kolorowy, ładny.



Zapytaliśmy Szczecinian, co sądzą o takim zagospodarowaniu przestrzeni. - Jak jest fajnie usytuowane i jest bardzo ładne, to jestem za. Widzę na murach jak chodzę na spacer, na bulwary, bo tam niektóre są przepiękne, to mi się podobają. - Jeżeli upiększają okolicę to tak, jak najbardziej.



Efekty prac powinny być widoczne za kilka dni.