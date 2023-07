Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Szykują się nowe utrudnienia w Szczecinie, na szczęście na krótko: jak informuje biuro prasowe urzędu miasta, "W związku z kręceniem zdjęć do filmu „The Good Grief” w dniach 18-19 lipca 2023 r. w ciągu ul. Wały Chrobrego wystąpią utrudnienia w ruchu.

Ograniczenie na czas przygotowań i trwania zdjęć na planie filmowym będzie obowiązywało od 18 lipca od godz. 22:00 do 19 lipca do godz. 6:00.



W tym czasie zostanie zamknięta ul. Wały Chrobrego na odcinku od ul. Szczerbcowej do ul. Jarowita".