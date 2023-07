Ochotnicy z projektu "Trenuj jak żołnierz" pierwszy raz z bronią w rękach [WIDEO]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

W poniedziałek rano w siedzibie 12. Brygady Zmechanizowanej odbyło się uroczyste wręczenie broni przyszłym rezerwowym Wojska Polskiego.

- Jest to bardzo ważny element dla każdego żołnierza, czyli wręczenie broni. Pierwszy raz mają swoją etatową broń, z którą się tak naprawdę przez całą tą służbę praktycznie nie rozstają. Cały czas się uczą ją, działają, więc to jest jeden z najważniejszych elementów. Później następny to już jest przysięga - mówi Kapitan Irena Paczek Krawczuk, oficer prasowy 12 Brygady Zmechanizowanej.



- Moim zdaniem we współczesnej Europie reprezentanci obywatelskich społeczeństw powinni zasilać rezerwy i w pewien sposób być gotowi na różnego rodzaju scenariusze historii - mówi uczestnik projektu, Franciszek Maksymilian Świerk.



"Trenuj jak żołnierz" to pierwszy projekt rozbudowujący potencjał rezerwy polskiego wojska.



Teraz uczestnicy programu przez dwa tygodnie będą uczyć się posługiwania bronią. Te przygotowania zakończą się złożeniem przez nich przysięgi wojskowej.