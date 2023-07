Eksperci obradują na PUM [WIDEO]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Rada przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji obraduje w poniedziałek w Szczecinie. Eksperci spotkali się na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. To jednostka, która wydaje opinie dla ministerstwa zdrowia między innymi a temat programów lekowych o refundacji medykamentów.

Na PUMie będą rozmawiać między innymi o nowych obietnicach rządu dotyczących bezpłatnych leków dla seniorów i dzieci do 18. roku życia, mówi Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.



- Ustawa została przyjęta w ubiegłym tygodniu. Zlecenie takie agencja już dostała, rada dostała, żeby przygotować swoją opinię. Już to jest w trakcie. Do końca miesiąca, początku sierpnia ma być raport przekazany i chciałbym też na ten temat z radą porozmawiać, jakie oczekiwania są ministra zdrowia. Jak powinien ten raport być dokonane - mówi Miłkowski.



Według nowej ustawy dostęp do bezpłatnych leków będą mieli seniorzy powyżej 65. roku życia i dzieci do 18.