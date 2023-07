W tunelu wciąż sypią się mandaty

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

2 tys. zł - to najwyższy mandat, jaki do tej pory otrzymał kierowca łamiący przepisy w Świnoujskim tunelu. Do tej pory w sumie wystawiono ich dziewięć i już wiadomo, że to nie koniec.

Zawracanie, cofanie, przekraczanie podwójnej ciągłej linii, czy piesi w niedozwolonym miejscu, to główne przewinienia uczestników ruchu, którzy korzystali z tunelu pod Świną.



St. sierż. Kamil Zwierzchowski informuje, że jeszcze nie wszyscy kierowcy łamiący przepisy zostali ukarani.



- Aktualnie prowadzonych jest 12 postępowań w sprawach o wykroczenia. Policjant prowadzący te postępowania zadecyduje o tym, w jaki sposób zostaną one zakończone - czy będzie to pouczenie, czy nałożenie mandatu, czy będzie to skierowanie do Sądu Rejonowego w Świnoujściu wniosku o ukaranie. Przede wszystkim większość związanych z wykroczeniami interwencji jest z biura obsługi tunelu - dodaje Zwierzchowski.



Tunel pod Świną został otwarty 30 czerwca. Jego średnia dzienna przepustowość wynosi 20 tys. pojazdów na dobę.