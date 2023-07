Fot. pixabay.com / Peggy_Marco (CC0 domena publiczna)

Tragedia w Świnoujściu - jak donosi portal iswinoujscie.pl po południu doszło do wypadku na plaży.

Nastolatek trafił do szpitala po tym, jak wylał się na niego gorący z olej z maszyny służącej do smażenia frytek.



Według portalu, 13-latek miał siedzieć obok swojego kolegi, który sprzedawał frytki, a poryw wiatru rozbujał maszynę do tego stopnia, że olej wylał się na chłopca, który najpierw ratował się wejściem do morza, a po przyjeździe wezwanych służb trafił do szpitala śmigłowcem.