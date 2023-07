Miasto wprowadza zmiany do projektu, który wygrał w SBO. Pomysłodawca ma wątpliwości

Nowy rekord! Źródło: https://sbo.szczecin.eu/

Miał być pomnik z brązu, a będzie nie wiadomo z czego. Autor jednego z projektów Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego krytykuje zmiany dokonane przez szczecińskich urzędników w specyfikacji.

Paweł Pietras w ub. roku zgłosił projekt instalacji artystyczno - edukacyjnej upamiętniającej ofiary reżimu totalitarnego oraz uczestników walk o wolną i niepodległą Polske. Miałaby ona stanąć w przy areszcie śledczym przy ul. Kaszubskiej.



Pomysł w głosowaniu poparło ponad 1500 szczecinian, mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Paweł Pietras. - To ma być pomnik odlany z obrazu w skali jeden do jednego. Będzie przedstawiać dwie postacie żołnierza oraz cywila zatrzymanych właśnie w tym areszcie śledczym.



W regulaminie konkursu ogłoszonego przez miasto dodano zapis, że instalacja może być wykonana z innych trwałych materiałów, odpornych na warunki atmosferyczne i ewentualne zniszczenia mechaniczne. Jakich? tego nie wiadomo - twierdzi Paweł Pietras. - Prosiłem Urząd Miasta o to, żeby mi odpowiedział, co dla nich oznacza materiał trwały. Nie są w stanie mi odpowiedzieć.



To, żeby projekt był realizowany według pierwotnego projektu, popiera prezes Okręgu Szczecin Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Jolanta Szyłkowska. - Żołnierze Armii Krajowej, którzy trafili tutaj na ziemię szczecińską, zostawili po sobie wiele upamiętnień. Niestety nie w przestrzeni miasta. Im się nie udało, więc może czas na zmianę pokoleń? No i trzymamy kciuki.



Poprosiliśmy Miasto o komentarz, czekamy na odpowiedź. Konkurs ma być rozstrzygnięty w listopadzie tego roku. W komisji zasiadają m.in. naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Akademii Sztuki.