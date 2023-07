Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Nożownik zaatakował z zazdrości. 73-letni mężczyzna ugodził nożem nowego partnera swojej byłej ukochanej. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę w Kamieniu Pomorskim - informuje portal kamienskie.info.

Napastnik przyszedł do domu pary przy ulicy Basztowej, gdy nowy partner otworzył drzwi - sprawca kilkukrotnie ugodził go nożem. Później zaatakował również kobietę.



Poszkodowani trafili do szpitala, a nożownik w ręce policji.