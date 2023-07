Nowe poradnie w szpitalu wojskowym

Fot. FB 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Szczecinie Fot. FB 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Szczecinie

Nowe poradnie otworzył 109 Szpital Wojskowy w Szczecinie. To poradnie neurologiczna i chirurgii plastycznej. Do lekarzy można się już rejestrować.

Warto dodać, że w szpitalu wojskowym w Szczecinie działa jeden z największych oddziałów chirurgii plastycznej w regionie. Pracuje na nim kilkunastu chirurgów. Tylko w ubiegłym roku wykonali ponad 1200 operacji.



Oddział zostanie jeszcze rozbudowany. Docelowo ma mieć trzy sale operacyjne, ponad dwadzieścia specjalistycznych łóżek szpitalnych, poradnie i sale zabiegowe.



Pacjenci kwalifikowani do zabiegów są z powodów medycznych, a nie np. dlatego, że chcą poprawić swój wygląd, mówi dr Piotr Burszewski, specjalista chirurgii plastycznej. - Musimy rozróżnić chirurgię plastyczną, estetyczną ze wskazaniem na poprawę urody. Takich zabiegów oczywiście nie wykonujemy, bo jest to zakres zdrowotny, tudzież po różnych urazach albo wad wrodzonych. To dość zakres limitowany, niemniej różnorodny.



Do obu poradni można zarejestrować się telefonicznie lub osobiście w rejestracji centralnej w szpitalu (wejście B), a także mailowo - rejestracjaprzychodnia@109szpital.pl.



By to zrobić potrzebne jest skierowanie do specjalisty od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.