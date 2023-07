Niebieska plama na budynku. Ma 170 metrów. Co to jest? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Błękitne fale na szaroburej ścianie. Budynek przy ul. Wyszyńskiego w Szczecinie już wkrótce się zmieni - mają o to zadbać twórcy powstającego muralu. Zapowiada się projekt nie tylko ciekawy, ale i tajemniczy, bo jak dotąd nikt nie zdradza co dokładnie mural ma przedstawiać.

Nasza reporterka Julia Nowicka była na miejscu i próbowała ustalić, co przedstawiać będzie malunek.



- Pierwszym źródłem informacji byli dla mnie przechodnie. Jak mówią, rusztowania stanęły w piątek, a po nich kręci się od tego czasu sześć osób. To właśnie twórcy muralu, którzy jak ustaliłam, przyjechali tu z Poznania. Oni na razie nie zdradzają, jaki będzie finał ich prac. Ale na ścianie bloku przy Wyszyńskiego pojawiła się ogromna błękitna plama. Jest znakomicie widoczna z daleka, ponieważ ma powierzchnię ponad 170 metrów kwadratowych. Według nieoficjalnych informacji wkrótce mają się pojawić też fale lub fala. Ale na efekt pracy musimy poczekać do końca tygodnia.



Do sprawy będziemy wracać.