Granice dłużej zamknięte dla ukraińskich plonów? "Nie zostawimy rolników"

Fot. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus wyraził nadzieję, że zakaz importu zboża z Ukrainy do Polski zostanie utrzymany po 15 września.

Pierwotne ustalenia przewidywały, że embargo będzie obowiązywać do końca roku. Obecne rozporządzenie Komisji Europejskiej w tej sprawie obowiązuje do 15 września. Polityk podkreślił, że Polska prowadzi negocjacje w tej sprawie na arenie międzynarodowej.



Dodał, że będzie to główny temat środowego spotkania ministrów rolnictwa Polski, Węgier,

Słowacji, Rumunii i Bułgarii.



- Spotkamy się w najbliższą środę; ministrowie pięciu krajów przyjeżdżają do Polski i tu będziemy wypracowywać stanowisko. My cały czas o to walczymy, mamy już pewne doświadczenie w tej kwestii, na pewno nie zostawimy polskich rolników, na pewno będziemy z polskimi rolnikami, to są decyzje trudne, ale to jest dla nas najważniejsze - zapewnia Telus.



Piątego czerwca Komisja Europejska wydała rozporządzenie, które ma zapobiec przywozowi do Unii Europejskiej pszenicy, kukurydzy, nasion rzepaku i słonecznika, pochodzących z Ukrainy.