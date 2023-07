Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

W tym tygodniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej trafi skarga na Niemcy w sprawie odpadów, które przyjechały do Polski. Tak zapowiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Chodzi o 35 tysięcy ton śmieci, które w nielegalny sposób trafiły zza zachodniej granicy i znajdują się w siedmiu miejscach. Minister powiedziała, że skarga jest już przygotowana.



- Skarga jest już gotowa, napisana w naszym ministerstwie, szybko przekażemy ją do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i jestem przekonana, że w tym tygodniu będzie złożona, więc ten tydzień to jest tydzień skarg do Trybunału Sprawiedliwości - wyjaśnia Moskwa.



W poniedziałek minister poinformowała w mediach społecznościowych, że polski rząd złożył trzy skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące postanowień unijnego pakietu klimatycznego Fit for 55.