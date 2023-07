Stadion Kotwicy z podgrzewaną murawą

Nowej murawy piłkarze powinni doczekać się jeszcze latem. Jej podgrzanie ma być możliwe dopiero na wiosnę. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kołobrzeg podgrzeje murawę na miejskim stadionie. Jest to inwestycja wyczekiwana, ale bardzo kosztowna.

Podgrzewana murawa to jeden z niezbędnych warunków, by ubiegać się o licencję na grę w pierwszej lidze, a takie aspiracje ma kołobrzeska Kotwica. Władze miasta podjęły więc decyzję, by nie odkładać inwestycji w czasie i wyciągnąć rękę w stronę piłkarskiego klubu.



Magistrat już ogłosił przetarg na wykonanie pierwszego etapu prac. Ma on zostać rozstrzygnięty za tydzień, by roboty rozpoczęły się już w sierpniu.



Janusz Strucki, naczelnik wydziału inwestycji wskazuje, że miastu zależy na błyskawicznym wykonaniu prac, ale pomimo tego stadion zostanie tymczasowo wyłączony z eksploatacji.



- Chcąc zrobić boisko z podgrzewaną murawą musimy zdeklarować to, co teraz mamy. Dobry wykonawca powinien zmieścić się w granicach miesiąca do dwóch przy realizacji zadania - powiedział.



Same prace na stadionie mają kosztować ponad 5 milionów złotych. Drugim etapem inwestycji będzie podłączenie obiektu do miejskiego systemu ciepłowniczego, co ma kosztować kolejny milion złotych.



