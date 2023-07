RSnW: Unia chce kontrolować polskie lasy. "To ingerencja w naszą suwerenność"

Dariusz Matecki z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oceniał, że przyjęcie pakietu klimatycznego to jak oddanie 1/3 terytorium kraju w ręce Unii Europejskiej. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

O godz. 20 rozpocznie się kolejne wydanie audycji "Radio Szczecin na Wieczór", w której dyskutujemy o wydarzeniach dnia. W poniedziałek goście rozmawiali o pakiecie klimatycznym Fit for 55 i jego wpływie na polskie lasy.

W audycji prof. Genowefa Grabowska, ekspert prawa międzynarodowego tłumaczyła, że Unia rości sobie prawo do kontroli polskiej gospodarki leśnej, choć nie ma takich uprawnień.



- To wszystko, co usiłuje się w tej chwili zrobić, to pod szyldem ochrony środowiska i szyldem ograniczenia emisji dwutlenku węgla... Czy polityka wobec lasów może być związana z ograniczeniem emisji CO2? Przecież lasy pochłaniają CO2, a nie - emitują - podkreśliła prof. Grabowska.



Dariusz Matecki z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oceniał, że przyjęcie pakietu klimatycznego to jak oddanie 1/3 terytorium kraju w ręce Unii Europejskiej.



- Jeśli Unia nam zabiera decydowanie o gruntach, lasach czy wodach to w rzeczywistości oznacza ingerencję w to, co jest warunkiem istnienia suwerennego narodu, suwerennego społeczeństwa - ocenił Matecki.



Minister klimatu Anna Moskwa ogłosiła, że skarga do w sprawie zapisów Fit for 55 trafi do TSUE w tym tygodniu.