400 kilometrów (w jedną stronę) autostopem. Realizacja harcerskiego wyzwania w Radiu Szczecin [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Przejechali autostopem 400 kilometrów, żeby wystąpić w Radiu Szczecin - to harcerze z gdańskiego hufca, którzy obecnie przebywają na obozie harcerskim w Gierzwałdzie koło Iławy.

16-letniego Andrzeja Turzyńskiego i Radka Gierszewskiego druh obudził o 4 rano: dostali zadanie, by wyruszyć bez pieniędzy do Radia Szczecin i wystąpić na naszej antenie. Po 13 godzinach jazdy autostopem dotarli do redakcji.



- Dostaliśmy zadanie, żeby dojechać spod Iławy aż do Szczecina i wystąpić w Radiu Szczecin - tłumaczyli wchodząc do naszego studia.



- Dzień dobry. Czuwaj. Sama jestem harcerką - przywitała druhów red. Anna Łukaszek. - Jakie macie zadanie do wykonania? - dopytywała.



- Nie mamy sprecyzowanego zadania, ale prognozę pogody chętnie przeczytamy...



- Ode mnie zadanie jest następujące: macie zaśpiewać piosenkę. "Płonie ognisko..."?



I zaśpiewali...



Harcerze wystąpili w audycji "Radio Szczecin po Godzinach". Na wykonanie całego zadania harcerze mają łącznie 24 godziny. W jego ramach muszą teraz wrócić do swojego obozu - do godziny 4.



W nagrodę awansują na stopień ćwika.