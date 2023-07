Socjolog w RSnW: Najpierw stabilizacja, potem dzieci

Kobiety najpierw chcą mieć stabilizację zawodową, później finansową, a na końcu chcą rodzić dzieci - podkreślał socjolog prof. Jacek Kurzępa w audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Odnosząc się do ostatnich badań CBOS, gdzie 10 procent kobiet w wieku od 18 do 40 lat nie chce mieć dzieci.



- Polki mają coraz większe aspiracje, jeśli chodzi o rozwój osobisty, a nie macierzyński - dodaje prof. Kurzępa. - To jest również kwestia związana prawdopodobnie z aspiracjami i edukacyjnymi, i zawodowymi, i życiowymi. W efekcie młode kobiety mają pewien plan na tzw. kariery życiowe, zawodowe. Zakładam, że w momencie, kiedy osiągną plan związany z tymi przesłankami, zastanowią się nad kwestią posiadania dziecka.



Według CBOS, 8 procent osób w wieku od 18 do 24 lat nie chce mieć w ogóle dzieci. Są to osoby najczęściej osoby z miast powyżej 500 tysięcy mieszkańców, mające dochody powyżej 4000 złotych miesięcznie.