Uwaga kierowcy, zmiany w okolicy Placu Orła Białego w Szczecinie.

Zamykany jest ruch na ulicach Grodzkiej, Sołtysiej i Farnej. To z powodu przygotowań do Jarmarku Jakubowego. Ulice zamknięte będą do końca tygodnia.Zmiany dotyczą również komunikacji miejskiej. A dokładniej autobusowej linii 52. Nie zatrzyma się na przystankach Tkacka i Grodzka. Kursuje na trasie od ul. Wyszyńskiego przez Bramę Portową, pl. Zwycięstwa z powrotem na Wyszyńskiego i dalej po stałej trasie do przystanku „Wyspa Pucka”.Jarmark Jakubowy rozpoczyna się w czwartek.