Wstępna zgoda na sankcje wobec Białorusi

Fot. pixabay.com / 1966666 (CC0 domena publiczna)

Jest przełom w Unii Europejskiej i wstępna zgoda na kolejne sankcje wobec białoruskiego reżimu.

W najbliższych dniach mają być sfinalizowane procedury. Komisja Europejska przedstawiła projekt sankcji wobec reżimu w Mińsku w styczniu.



To przełom w trwających prawie pół roku negocjacjach. Przyjęcie restrykcji blokowała Portugalia, domagając się złagodzenia sankcji wcześniej nałożonych i wykreślenia z listy sankcyjnej białoruskiej soli potasowej. Napotkała jednak stanowczy opór Polski i Litwy.



Jak ustaliła Beata Płomecka, najnowszy pakiet białoruskich sankcji, na który jest już zielone światło, zawiera wszystkie elementy, które były w styczniowym pakiecie. Przede wszystkim rozszerzona ma być czarna lista ludzi z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie. Znalazły się na niej osoby odpowiedzialne za prześladowanie i skazanie Andrzeja Poczobuta. Jeśli chodzi o sankcje sektorowe, to w pakiecie jest broń i amunicja.



Polska wspierana przez Litwę wielokrotnie apelowała w ostatnim czasie o zgodę na nałożenie sankcji na białoruski reżim. Podkreślała, że jeśli Unia Europejska ma skutecznie walczyć z obchodzeniem sankcji wobec Rosji, to musi także rozszerzyć restrykcje wobec Białorusi. Ostatni raz Unia nałożyła sankcje na reżim w Mińsku rok temu.