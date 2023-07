Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Pobili do nieprzytomności i okradli - agresorzy staną przed sądem.

Do zdarzenia doszło na ulicy Dworcowej w Szczecinie. Wszystko działo się w sierpniu ubiegłego roku.



Ofiarą padł mężczyzna, który wysiadł z pociągu. Dwóch sprawców chciało od niego pieniędzy,

gdy powiedział że ich nie ma, mężczyźni bili go, aż stracił przytomność. Wtedy zabrali mu telefon komórkowy.



Policja zatrzymała sprawców. Trafili do tymczasowego aresztu. Przyznali się do winy, byli już wcześniej karani.



Za dokonanie rozboju grozi im do 12 lat więzienia.