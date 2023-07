Stargardzki ratusz bez barier dla niepełnosprawnych

Fot. UM w Stargardzie

Stargardzki ratusz bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

Drzwi do budynku otwierają się automatycznie, zniknął też próg, który mógł utrudniać dostanie się do środka osobom na wózkach czy o kulach.



Wkrótce w urzędzie będzie można także zobaczyć filmy w języku migowym i z napisami.



Łącznie miasto wydało na ten cel 240 tysięcy złotych. 100 tysięcy to dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.