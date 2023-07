Wywóz śmieci w Gminie Dobra. Czas na analizę konsultacji

Mieszkańcy gminy Dobra chcą, by częściej odbierano śmieci z ich domów - to wniosek z konsultacji, które przeprowadziły władze gminy. Są już ich wyniki.

Mieszkańcy mieli zdecydować, czy chcą wrócić do starego systemu, czyli wywozu śmieci raz w tygodniu, a nie raz na dwa tygodnie. Ten system obowiązuje teraz.Do udziału w konsultacjach uprawnionych było ponad 8 tysięcy właścicieli domów. Zagłosowało niewiele ponad tysiąc. Prawie 60 procent mieszkańców opowiedziało się za tym, by śmieci wywożone były raz w tygodniu.- Z protokołem zapoznają się radni Gminy Dobra, zapoznają się z przygotowaną przeze mnie analizą głosów i będą musieli podjąć decyzję, czy idziemy w kierunku pozostawienia tej częstotliwości, czy wracamy do częstotliwości, która była w 2022 roku - mówi Anna Budzyńska, kierownik wydziału ds. gospodarki odpadami komunalnymi i egzekucji w gminie Dobra.Radni zapoznają się z wynikami konsultacji podczas sesji gminy Dobra na przełomie sierpnia i września. Wtedy też zdecydują czy wpłynie to na koszt wywozu śmieci. Ewentualne zwiększenie częstotliwości wywozu śmieci obowiązywać będzie od 1 stycznia 2024.