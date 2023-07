źródło: https://pixabay.com/pl/2122376/ID 4711018/CC0 - domena publiczna

Chciał wręczyć policjantowi łapówkę, by uniknąć kary - teraz ma jeszcze większe kłopoty. 34-latek został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Polic, był poszukiwany listem gończym za zniszczenie mienia.

Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie od jednostki SAR. Ratownicy poinformowali, że przy bazie w Trzebieży krąży podejrzany mężczyzna.



Funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę. Jak się okazało, ma do odbycia karę pozbawienia wolności. By jej uniknąć, wyjechał do Norwegii, gdzie spędził cztery lata. Do Trzebieży przyjechał tylko na krótkie wakacje. By uniknąć zakładu karnego, chciał przekupić policjanta. Za swoją wolność oferował 2 tysiące złotych. Mężczyzna trafił do aresztu.



Dodatkowo za próbę przekupstwa policjantów grozi mu kara pozbawienia wolności do 10 lat.