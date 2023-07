W tunelu (na razie) nie odnotowano "szybkich i wściekłych"

21 wykroczeń na niespełna dwukilometrowym odcinku drogi w dwa tygodnie - mowa o łamaniu przepisów przez kierowców jadących tunelem w Świnoujściu. Co ciekawe, ani jedno nie dotyczyło przekroczenia prędkości.

Kierowcy zasady ruchu na wspomnianym odcinku łamali na wiele sposobów, a jednak nie dopuścili się jednego.- Nie mamy żadnych informacji o tym, by kierowcy przekraczali prędkość w tunelu. Także policjanci, którzy pełnią służbę na drogach Świnoujścia nie odnotowali kierujących, którzy by tę prędkość w tunelu przekroczyli - informuje st. sierż. Kamil Zwierzchowski z Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu.Skąd dyscyplina ograniczenia prędkości wśród kierowców?- Bardzo dużo pomaga odcinkowy pomiar prędkości. To był strzał w dziesiątkę. To wymusza trochę spokojnej jazdy - wyjaśnia Paweł Szynkaruk, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Świnoujściu.Niektórzy pomiarem prędkości przejęli się tak bardzo, że zwalniają dużo poniżej dozwolonej pięćdziesiątki. I nadgorliwość nie sprzyja, bo odbija się echem do końca tunelu, gdzie pojazdy zamiast jechać, tworzą sztuczne zatory.