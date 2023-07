Udany początek sezonu w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Chociaż pogoda w kratkę, a internet zalewany jest zdjęciami "paragonów grozy", to polskie morze nadal jest popularne wśród turystów. Nasz reporter sprawdził, jak wygląda tegoroczny sezon nad Bałtykiem.

Tegoroczny sezon rozkręcał się powoli, a turyści przyjeżdżali głównie na wypoczynek weekendowy. Ostatnie dane pokazują jednak, że chętnych do przyjazdu nad morze nie brakuje. Widać to na przykładzie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.



Angelika Milczarek z MOSiR mówi, że rezerwacje w hotelu Milenium są na poziomie podobnym, jak w ubiegłoroczne wakacje.



- W czerwcu - rok temu - obłożenie wynosiło 70 proc., teraz mamy 74. W lipcu mamy przewidywane obłożenie 94 proc., w zeszłym roku było to 92. W sierpniu 2023 - 92 proc. przewidywanych rezerwacji, w zeszłym roku zrealizowanych: 94 - wyliczała.



Liczbę turystów wypoczywających nad morzem obrazuje też kołobrzeskie molo, które w tym sezonie odwiedziło już 200 tysięcy osób. Większość przyjezdnych stanowią goście z Polski. Wśród turystów niezmiennie od lat dominują Niemcy.



Według organizacji badawczej Urlaub und Reisen w ubiegłym roku wakacje w Polsce spędziło 2,7 mln Niemców, a tegoroczny sezon może przynieść jeszcze więcej gości zza naszej zachodniej granicy.