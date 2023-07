Milionowe straty lotniska w Goleniowie. Rzecznik wskazuje powody

Ponad 10 mln złotych straty to dużo, ale i tak znacznie mniej niż mają inne lotniska - ocenia rzecznik Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów Krzysztof Domagalski. Taką stratę lotnisko zanotowało w ubiegłym roku.

Dla porównania, porty w Łodzi i Lublinie, które są porównywalne wielkością do Goleniowa mają po 30 mln złotych straty - mówi Krzysztof Domagalski. Wyjaśnia skąd takie braki w kasie.- Ponad 5 mln zł to amortyzacja. Wynika to z faktu, że lotnisko zarządza dużym majątkiem i koszty amortyzacji są bardzo znaczącą pozycją i to, co wpłynęło na tą stratę to, nie ukrywajmy, efekt wojny na Ukrainie, czyli bardzo wysokie ceny energii w 2022 roku i druga sprawa wzrost oprocentowania kredytu - tłumaczy Domagalski.Władze portu mają kredyt, który zaciągnięty został na remont.Straty są mniejsze niż w poprzednich latach, które wywołała pandemia - dodaje Domagalski. - Widzimy, że po przychodach, one bardzo mocno wzrastają. No i strata w roku pandemicznym w 2020 roku wynosiła ponad 16 mln złotych. W 2022 roku było ponad 12 mln zł. Teraz jest około 10 mln złotych. To, co nas cieszy, że rosnący ruch pomniejsza stratę, czyli nie ma chorej sytuacji, w której byłoby tak, że im więcej pasażerów lata, tym większa jest strata. Jest wręcz na odwrót.Domagalski dodał, że władze lotniska pracują już nad kolejnymi połączeniami, które będą atrakcyjne dla turystów.