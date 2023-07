Region z kolejnym dofinansowaniem na linie autobusowe [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Prawie 700 tysięcy złotych zostało przekazane dla 8 samorządów województwa zachodniopomorskiego na obsługę 20 linii autobusowych w ramach III tegorocznego naboru z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusach.

Największe dofinansowanie - prawie 300 tysięcy złotych dostała gmina Chociwel.



- Te pieniądze przeznaczymy na kontynuację istniejących już połączeń w naszej gminie - podkreśla Stanisław Szymczak, burmistrz Chociwla: - To będą linie, które w przypadku gminy Chociwel są ważne. Jest to potrzebne. Mieszkańcy już o tym mówią i cieszą się z tego faktu.



- Dofinansowanie pozwala na przywrócenie połączeń autobusowych w miejscach, gdzie do tej pory nie docierały - zaznacza wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki: - Jeżeli jest droga i transport, to ci mieszkańcy, nawet zlokalizowani dalej od większych ośrodków mają możliwość godnie realizować swoje marzenia, plany i rozwój.



- Z poprzedniej puli dofinansowań na połączenia autobusowe, w naszym regionie, do Skarbu Państwa wróciło prawie 20 milionów złotych.



- Proszę samorządy, aby korzystały z tych pieniędzy - apeluje poseł PiS Leszek Dobrzyński: - Pytajcie swoich samorządowców, pytajcie w gminie, w powiecie, jakie są możliwości dofinansowania, czemu to akurat u was nie może zadziałać... Te pieniądze naprawdę są do wykorzystania i wkrótce będzie następny nabór.



W tym roku na dofinansowanie połączeń autobusowych w województwie zachodniopomorskim z rządowego programu przeznaczono 45 milionów złotych.