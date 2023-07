PŻB Offshore będzie obsługiwać morskie farmy wiatrowe

Polska Żegluga Bałtycka Offshore podpisała umowę o zawiązaniu konsorcjum z holenderską firmą żeglugową Seazip.

To z tą firmą PŻB Offshore chce współpracować przy obsłudze polskich morskich farm wiatrowych.- Firma Seazip ma flotę statków serwisowych - mówi Radosław Marciniak, prezes spółki PŻB Offshore: - Jest to doświadczona firma żeglugowa, działająca nie tylko w segmencie morskiej energetyki wiatrowej, ale również w innych segmentach żeglugi. Natomiast Wind Offshore jest to ich znaczący element biznesu, mają tutaj pokaźne doświadczenia, dzięki czemu są w stanie wesprzeć nas w realizacji naszych zamierzeń i przedsięwzięć.Firmy, które zamierzają wybudować morskie farmy wiatrowe już szukają armatorów, którzy zapewnią ich obsługę serwisową.- Deweloperzy rozpoczęli już wysyłanie tak zwanych request for information. Są to zapytania, dotyczące przedstawienia informacji o możliwości zapewnienia odpowiednich jednostek do ich celów i jak najbardziej w takich działaniach bierzemy udział wraz z naszym partnerem konsorcjalnym - dodaje Marciniak.PŻB Offshore to spółka córka Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, która w ten sposób chce zdywersyfikować swoje usługi. Jej celem jest obsługa polskich morskich farm wiatrowych.