Poprawki dotyczące pracowników znajdujących się pod szczególną ochroną. Senat przeciwko

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Senat odrzucił poprawki zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość, dotyczące pracowników znajdujących się pod szczególną ochroną, w tym kobiet w ciąży oraz zwiększenia ulgi podatkowej od składek związkowych. Co ważne, poprawki były ustalone ze stroną społeczną m.in. z Solidarnością.

Jedną z kluczowych zmian, którą odrzucili senatorowie Koalicji Obywatelskiej była możliwość pracy do wyroku sądu w przypadku kobiet w ciąży, jeśli wypowiedzenie pracodawcy zostanie zaskarżone do sądu.



Na wniosek Magdaleny Kochan z Platformy Obywatelskiej, senatorowie PO i PSL zagłosowali przeciwko takim zmianom - mówi poseł PiS Leszek Dobrzyński. - Głosy tutaj chyba np. pani senator Kochan, że to tworzenie kasty świętych krów czy poszerzanie takiej kasty; myślę, że to wymagałoby ze strony państwa senatorów szczególnie opozycyjnych, dobrego przemyślenia, bo każdy zakład pracy to jest z jednej strony dobra współpraca między i pracodawcą, ale też i związkowcami, pracownikami.



- To jest ideologia liberalna, aby pracownik jak najmniej korzystał z kolejnych przywilejów - dodaje poseł Dobrzyński. - Ideologii, która mówi, że przede wszystkim pracodawca ma mieć w zakładzie wszelkie prawa. Prawa strony pracowniczej należy ograniczać. Opozycyjni senatorzy nie zauważyli, że czasy się zmieniają i mamy w tej chwili rynek pracownika.



Nowelizacja ustawy o ochronie pracowników ponownie wróci do Sejmu.