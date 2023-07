Jarmark Jakubowy wokół szczecińskiej katedry

Wystawcy z Polski i zagranicy, rękodzieło, ale także dużo regionalnych potraw, ekostrefa dla dzieci i koncerty to wszystko czeka na uczestników Jarmarku Jakubowego, który dziś rozpoczyna się w Szczecinie.

Jarmark rozpocznie się dziś wokół szczecińskiej katedry o 15 i potrwa do niedzieli. 25 lipca z kolei odpust św. Jakuba. Szczegółowy program Jarmarku Jakubowego





W najbliższą sobotę Radio Szczecin będzie realizować swój program na Jarmarku Jakubowym. Zapraszamy na "Aktywną Sobotę" od 10 do 15.



W tym roku swój udział zapowiedziało ponad 280 wystawców.- Wystawcy są sercem Jarmarku, to oni tworzą niesamowity klimat całego wydarzenia - mówi Bożena Kordykiewicz, koordynator Jarmarku Jakubowego. - Przyjeżdżają z cudami z całego kraju i nie tylko. Można nacieszyć oko biżuterią, obrazami, ceramiką, ubraniami, a także rozsmakować się w pysznych regionalnych potrawach.Jarmark jest związany z patronem katedry, którym jest św. Jakub Apostoł. - Sam Jarmark to wydarzenie, które gromadzi wokół katedry wielu ludzi, by wspólnie razem przeżywać błogosławieństwo Pana Boga dotyczące ludzkiej pracy i działania łaski - mówi ks. Dariusz Knapik, proboszcz Bazyliki Archikatedralnej w Szczecinie.