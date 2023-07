Jest akt oskarżenia po zamieszkach na trybunach

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Prokurator rejonowy w Świnoujściu kieruje do sądu akt oskarżenia wobec 11 osób w sprawie zamieszek na trybunach w trakcie meczu Floty Świnoujście.

Do zdarzenia doszło 17 września ubiegłego roku, podczas spotkania czwartej ligi z Gwardią Koszalin. Jak informuje prokuratura, na początku drugiej połowy spotkania doszło do zamieszek a część kibiców wbiegła na boisko. Sytuację musiała uspokajać policja.



11 osób jest podejrzanych o udział w zbiegowisku. Wszyscy przyznali się do zarzucanego im czynu. Grozi im do trzech lat za kratami.