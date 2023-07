Remont w dzielnicy zachodniej Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Główna ulica w zachodniej dzielnicy Kołobrzegu przejdzie kapitalny remont. Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Chodzi o miejski odcinek ulicy Wylotowej. Magistrat wyremontuje dwa fragmenty drogi. Pierwszy, do wysokości ulicy Klonowej zyska nową nawierzchnię asfaltową i będzie drogą dwukierunkową, natomiast odcinek prowadzący w kierunku ulicy Wiosennej zostanie wyłożony granitowymi płytami.



Od tego miejsca samochody poruszać się będą już w jednym kierunku, a pierwszeństwo będą mieli tu piesi - zapowiada prezydent Miasta Anna Mieczkowska: - Chcemy po prostu nieco uspokoić ten ruch, aby wejście do historycznego, zabytkowego parku Jedności Narodowej było przyjemne. Już do samego brzegu morskiego będzie można przejść się przepiękną alejką.



Umowa na wykonanie inwestycji została już podpisana, ale prace rozpoczną się po wakacjach, by nie powodować dodatkowych utrudnień. W czasie robót na miejscu obowiązywać będzie ruch wahadłowy.



Cała inwestycja warta jest ponad 6 mln zł, a połowa tej kwoty pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.