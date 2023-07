Szczecińska komunikacja miejska wisi na włosku?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jeśli nie poprawią się zarobki, szczecińska komunikacja miejska stanie - alarmuje przewodniczący Związku Zawodowego "Tramwajarz" Pracowników Tramwaje Szczecińskie sp. z o.o. - Andrzej Cielas.

Od soboty, szczeciński Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ma nową stronę internetową. Dzięki niej każdy może zobaczyć ile danego dnia nie odbyło się kursów autobusów i tramwajów. Policzyliśmy te ostatnie - we wtorek ponad 120, w środę - 170, a dziś ponad 90. Dla przykładu - wczoraj nie odbył się co drugi kurs "jedenastki".



Od dawna mówimy, że zarobki są zbyt niskie, początkujący motorniczy może liczyć bez premii i dodatków na 4 tys. 300 zł brutto - mówił, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", Andrzej Cielas.



- Wiele lat temu zwracaliśmy uwagę zarządowi firmy, że dojdzie do takiej sytuacji, że braknie pracowników. Młodzi pracownicy po 3 latach, po kursie odchodzą. Najgorsze jest jednak to, że odchodzą także pracownicy z bardzo dużym doświadczeniem - dodaje Cielas.



Zdaniem związkowca kwota, która przyciągnęłaby młodych do pracy, to około 5 tys. zł netto. Rzecznik ZDiTM Kacper Reszczyński odmówił rozmowy na antenie, przesłał jedynie wyjaśnienia mailem, w którym czytamy m.in., że braki w wyjazdach związane są ze szkoleniami BHP, a także zwiększoną liczbą absencji wśród motorniczych. Na początek lipca br. na umowę o pracę zatrudnionych było 184 motorniczych - brakuje około 30.



Dla chętnych Tramwaje Szczecińskie zorganizowały bezpłatny kurs z gwarancją zatrudnienia, zakończy się on w październiku, uczestniczy w nim 13 osób.