Tu przymusowo pracowali Polacy podczas wojny. Historyczny parapet z Wierzbięcina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Parapet z napisami, które pozostawili przymusowi robotnicy podczas wojny odkryli mieszkańcy Wierzbięcina koło Nowogardu.

Zuzanna Husarz pamięta, jak w jej rodzinie opowiadano o robotnikach przymusowych, którzy pracowali u Niemców w przedwojennym Wierzbięcinie.



- Tak, tutaj mieszkali. Jedna pani - pani Gargulińska - jeszcze nawet żyje, ma 95 lat - powiedziała.



Parapet został zdemontowany; są na nim napisy w języku polskim i daty.



- Z parapetem było tak, że słyszałem od ojca, a on od swojego wujka, który w tamtym czasie tu przebywał. Przypomniało mi się, ze była rozmowa o tym parapecie, że jest parapet z historycznymi napisami. Znalazłem go, odczytałem dwa napisy "Lwów", datę: 1941 rok - relacjonuje Andrzej Husarz.



Parapet z polskimi napisami robotników przymusowych, który znaleziono w Wierzbięcinie świadczy o tym, że również Niemcy-cywile żyli z pracy przymusowej.



- To jest namacalny dowód, że zwykli Niemcy też uczestniczyli w tych represjach, bo niewolnicza praca była jedną z bardzo dotkliwych represji na terenach okupowanych, w tym głównie Polski - podkreśla Mirosław Berezowski, miłośnik historii z Nowogardu.



W Nowogardzie robotnicy przymusowi byli też zatrudniani w kopalni torfu.



Parapet z historycznymi napisami czeka na miejsce gdzie może być wystawiony.